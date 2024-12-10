Резиденцию Деда Мороза откроют в парке в Одинцове 14 декабря

Торжественное открытие резиденции Деда Мороза состоится в парке «Раздолье» 14 декабря. Это событие обещает стать ярким и незабываемым праздником для жителей и гостей Одинцовского округа.

Каждый посетитель сможет погрузиться в атмосферу волшебства и чудес. В программе мероприятия запланированы разнообразные активности — как для юных посетителей парка, так и для всей семьи. Будет работать анимационная программа «В ожидании чуда», а также самоварная станция. Еще посетителей парка ждет мастер-класс по росписи имбирных пряников. Кульминацией праздника станет торжественное появление Деда Мороза и Снегурочки на санях с оленями, флэшмоб с Дедом Морозом и новогодняя фотосессия.

В парке Малевича состоится яркое открытие катка. Начнется праздник с яркой Welcome-зоны с хоккейными персонажами знаменитого мультфильма «Шайбу, шайбу», а самоварная станция согреет посетителей теплым чаем. В основную праздничную программу войдет чирлидинг на льду и матч «Легенды хоккея».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».