Открытие речной навигации в Московском международном яхтенном порту

В Московском Международном яхтенном порту стартовали сезонные водные перевозки. Экс-руководитель Центрального управления государственного речного надзора Александр Яшкин отметил: «В этот день открываются все шлюзы московского бассейна, и суда берут свое направление по разным рекам и озерам нашей огромной страны».

Круизные лайнеры «Александр Грин» и «Леонид Красин» покинули место зимовки в Хлебниковском затоне и отправились к Московскому Северному речному вокзалу для посадки пассажиров. Туристов ждут как короткие прогулки до Твери, так и длительные путешествия в Астрахань и Санкт-Петербург.

В этом году к маршруту готовится присоединиться круизный лайнер «Владимир Жириновский». В данный момент судно дооборудуют в Санкт-Петербурге. После завершения работ лайнер будет курсировать по Волге и Каспию, заходить в Черное и Азовское моря, а также в порты бывших союзных республик: Азербайджана, Казахстана, Туркменистана. Ожидается, что судно посетит Иран и Турцию.