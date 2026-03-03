Открытие просветительского проекта для родителей «Родительский компас»

Второго марта 2026 года в здании президиума Российской академии образования торжественно стартовал Всероссийский просветительский проект для родителей «Родительский компас». Инициатива направлена на просвещение родителей, педагогов, специалистов дошкольного и школьного образования, наставников и студентов педагогических вузов в таких областях, как детская психология, педагогика, здоровье и образование.

Президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева обратилась к участникам мероприятия с приветственным словом. Она подчеркнула необходимость предоставления научно обоснованной информации родителям в условиях потока противоречивых данных.

Первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима также выступила на открытии и поздравила участников с запуском проекта. Она поделилась успешными практиками из Подмосковья в сфере просвещения и выразила уверенность, что региональный опыт будет полезен для реализации федеральной программы «Родительский компас».

На мероприятии ведущие ученые и эксперты Российской академии образования представили основные направления работы нового проекта. В рамках «Родительского компаса» запланированы интерактивные лекции, консультации, дискуссии и мастер-классы по темам инклюзивного образования, воспитания и творческого развития детей.

Участники проекта смогут получить профессиональную консультационную поддержку, обсудить вопросы воспитания и создания гармоничных отношений в семье, а также найти решения для сложных ситуаций.