Открытие поискового сезона «Вахта памяти» пройдет в Коломне 18 апреля

Открытие нового поискового сезона «Вахта памяти» запланировано на 18 апреля. В экспедицию отправятся четыре объединения из Коломны и Озер.

В экспедициях на полях сражений Великой Отечественной войны примут участие ребята из отряда «Суворов», географического общества «Робинзоны во Вселенной», отряда «Имени Дважды Героя Советского Союза В. А. Зайцева» и военно-патриотического объединения «Георгий Победоносец».

Торжественная церемония открытия пройдет 18 апреля у Музея воинской славы в Коломне. Во время мероприятия командиры получат маршрутные листы с указанием мест раскопок. После вручения активисты ударят в колокол, отлитый в честь 65-летия Победы. Его звук — символ начала сезона «Вахты памяти».

«Основной задачей поискового движения является сохранение памяти о героях, павших в боях Великой Отечественной войны. Впервые коломенские поисковики вышли в экспедицию в 1987 году. С 2005 года каждый поисковый сезон по традиции стали открывать в торжественной обстановке», — отметили в администрации городского округа Коломна.