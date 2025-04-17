Открытие поискового сезона «Вахта памяти» пройдет в Коломне 18 апреля

Открытие нового поискового сезона «Вахта памяти» запланировано на 18 апреля. В экспедицию отправятся четыре объединения из Коломны и Озер.
В экспедициях на полях сражений Великой Отечественной войны примут участие ребята из отряда «Суворов», географического общества «Робинзоны во Вселенной», отряда «Имени Дважды Героя Советского Союза В. А. Зайцева» и военно-патриотического объединения «Георгий Победоносец».
Торжественная церемония открытия пройдет 18 апреля у Музея воинской славы в Коломне. Во время мероприятия командиры получат маршрутные листы с указанием мест раскопок. После вручения активисты ударят в колокол, отлитый в честь 65-летия Победы. Его звук — символ начала сезона «Вахты памяти».
«Основной задачей поискового движения является сохранение памяти о героях, павших в боях Великой Отечественной войны. Впервые коломенские поисковики вышли в экспедицию в 1987 году. С 2005 года каждый поисковый сезон по традиции стали открывать в торжественной обстановке», — отметили в администрации городского округа Коломна.
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