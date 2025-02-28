Открытие первенства России по синхронному плаванию прошло в Чехове

В Чехове торжественно открыли первенство России по синхронному плаванию среди юношей 13-16 лет и девушек 13-15 лет. В соревновании примут участие более 450 спортсменов из 22 субъектов страны — всего 41 команда.

В открытии приняли участие вице-президент Федерации водных видов спорта России, трехкратная Олимпийская Чемпионка Ольга Брусникина, первый заместитель Министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов, исполнительный директор Федерации водных видов спорта России Дмитрий Козырев-Гаджиев, а также старший тренер сборной команды России Наталья Мендыгалиева.

Первенство продлится до 2 марта. За это время разыграют комплекты наград в шести дисциплинах: фигуры, соло, дуэт, дуэт-смешанный, группа и комби.

Турнир — отборочный этап в сборную команду России по синхронному плаванию для юношей и девушек. Зрители смогут увидеть выступления спортсменов бесплатно. Также доступна прямая трансляция. Итоги соревнований можно узнать на официальном сайте.