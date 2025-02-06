Открытие первенства Московской области по боксу прошло в Богородском округе

Лучшие спортсмены 15-16 лет приехали в физкультурно-спортивный комплекс «Обухово». Там прошло открытие Первенства Московской области по боксу.

Турнир собрал 167 участников из почти 40 муниципалитетов.

«От Богородского округа участвуют 12 боксеров. Четверо из них — это победители прошлогоднего первенства. Достаточно опытные ребята. Есть кандидаты в мастера спорта. Есть и те, кто первый раз участвуют в таких важных соревнованиях», — рассказал старший тренер отделения бокса спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа Валерий Бирюков.

Депутаты Богородского округа Владимир Козынченко, Валерий Пылаев и Сергей Жулябин также приняли участие в открытии первенства. Они отметили важность спорта в формировании здорового образа жизни и патриотизма среди молодежи. Пожелали всем участникам удачи, честной борьбы и ярких побед.

Соревнования будут проходить до 8 февраля включительно. Победители представят регион на первенстве Центрального федерального округа. А те, кто одержит победу и там, поедут на всероссийский турнир.