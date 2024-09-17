Парк Мира в Коломне открыли ко Дню города после масштабной реконструкции
В Коломне открыли Парк Мира после масштабной реконструкции. Подрядчик провел благоустройство, при этом сохранил исторический облик.
Реконструкция Парка Мира прошла в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Здесь установили пространство для отработки трюков на скейте, роликах и самокатах, беговые и велодорожки, веревочный аттракцион и тренажеры.
«Очень большой труд был вложен строителями и всеми, кто принимал участие в благоустройстве данной территории, чтобы успеть. Самая важная оценка — это оценка наших жителей, потому что Парк — это центральная площадка. Мы очень надеемся, что мы сделали важный подарок ко Дню города — открыли Парк Мира», — сказал заместитель главы городского округа Коломна Сергей Цаплинский.
Там же установили самый большой в Коломне светомузыкальной фонтан диаметром 35 метров. Парк украсили скульптурной композицией «Голубь мира» архитектора Романа Лабинцева.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».