Открытие парка имени Потапова пройдет в Павловском Посаде 21 августа

17 августа временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов провел оперативное совещание с руководителями служб. В ходе встречи обсудили подготовку к открытию парка, ремонт школы и готовность к отопительному сезону.

Ремонт школы в Кузнецах идет по графику: подрядчик приступил к отмывке классов на втором этаже. Профильные службы будут ежедневно отслеживать работу, чтобы полностью подготовить здание к 1 сентября.

Торжественное открытие парка имени Потапова состоится в пятницу в 13:30. Территория заметно преобразилась: здесь появились современная детская площадка, спортивная зона и живописная набережная. Парк станет новой точкой притяжения для семейного отдыха.

22 августа жителей ждет традиционный крестный ход от Казанского храма, а затем — праздничные мероприятия в городском парке. Полную афишу можно найти в социальных сетях администрации муниципалитета.

Два новых автобуса уже вышли на рейсы. Обновление подвижного состава продолжается: комфорт пассажиров остается одним из приоритетов округа.

Продолжается подготовка к отопительному сезону. Почти все паспорта готовности подписаны, жилой фонд проходит опрессовку, на котельных завершаются ремонтные работы, продолжается перекладка сетей на улице Каляева.

Комплексное благоустройство дворов завершено, обустроены народные тропы, а в ближайшее время стартует обновление малой общественной территории на Вачевской улице.

В больницу округа приняты пять молодых специалистов: три педиатра, офтальмолог и хирург. Уже через неделю стартует массовая вакцинация от гриппа во всех прививочных кабинетах. Для удобства жителей мобильная бригада будет работать на вокзалах: в Павловском Посаде — по вторникам и четвергам, в Электрогорске — по средам.