Открытие памятного знака прошло на воинском мемориале в Наро-Фоминске

У мемориала, посвященного воинам 201-й Латышской стрелковой дивизии, состоялось торжественное открытие памятного знака. Его установили на месте захоронения семи бойцов 191-го стрелкового полка, останки которых обнаружил поисковый отряд «Бумеранг-ДОСААФ» 7 мая 2022 года.

Обнаружение братской могилы стало результатом многолетних поисков. Именно благодаря солдатскому медальону установлена личность красноармейца Зака Рафаила Шабсовича, 1919 года рождения, отдавшего свою жизнь в 1941 году.

Памятный знак, установленный на месте захоронения, представляет собой монументальную каменную тумбу с выполненной гранитной плитой.

«Исторически сложилось, что на Наро-Фоминск возложена важная и почетная обязанность — быть хранителем памяти о достойнейших представителях Латвии, которую он должен передать будущим поколениям нарофоминцев!», — отметил руководитель отряда «БУМЕРАНГ — ДОСААФ» Федор Пущин.