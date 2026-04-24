Открытие нового торгового отделения в Коломне

В селе Никульское городского округа Коломна состоялось открытие торгового отделения компании «Технониколь». Новое подразделение располагается на базе распределительного центра, строительство которого началось в апреле 2025 года и завершилось менее чем за год.

Торжественное мероприятие ознаменовало начало работы торгового подразделения на новой площадке. Ранее оно находилось в городе. Теперь, благодаря объединению функций логистики и продаж, компания рассчитывает ускорить поставки и увеличить обороты.

Распределительный центр включает три холодных тентовых склада и один теплый склад площадью по 1 тыс. кв. м каждый, а также 7,5 тыс. кв. м открытого хранения и административно-бытовой корпус на 360 кв. м. На территории действуют весовой комплекс, система видеонаблюдения, электронный пропускной режим и адресное хранение.

Проект направлен на масштабирование логистики. Компания планирует увеличить ассортимент до 10 тыс. SKU и довести доступность продукции до 90% в течение суток. Ожидается, что новый центр поможет увеличить выручку на московском рынке до 40 млрд рублей, а интернет-продажи в Центральном федеральном округе — до 5 млрд рублей.

Основная цель новой площадки — ускорение доставки. Оптимизация маршрутов и концентрация складских запасов позволят сократить сроки поставок по Москве и ближайшим городам до 24 часов.