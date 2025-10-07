Открытие нового сезона прошло в Подольском драматическом театре

В Подольском драматическом театре стартовал шестнадцатый сезон. Началась новая сценическая страница с премьеры спектакля «Маскарад» по мотивам пьесы Михаила Лермонтова.

Режиссер и директор театра Олег Ефремов уверен, что пьеса не утратила своей актуальности. «Замечательная драма, которой уже почти 200 лет. Мы решили, что это будет прекрасный подарок городу и нашим зрителям», — сказал он.

Работа над постановкой продолжалась около полугода. Для премьеры изготовили множество костюмов, создали оригинальные масштабные декорации с использованием многочисленных зеркал.