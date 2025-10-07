Открытие нового сезона прошло в Подольском драматическом театре
В Подольском драматическом театре стартовал шестнадцатый сезон. Началась новая сценическая страница с премьеры спектакля «Маскарад» по мотивам пьесы Михаила Лермонтова.
Режиссер и директор театра Олег Ефремов уверен, что пьеса не утратила своей актуальности. «Замечательная драма, которой уже почти 200 лет. Мы решили, что это будет прекрасный подарок городу и нашим зрителям», — сказал он.
Работа над постановкой продолжалась около полугода. Для премьеры изготовили множество костюмов, создали оригинальные масштабные декорации с использованием многочисленных зеркал.
Одну из главных ролей в спектакле сыграл актер Сергей Стегайлов, который служит в Подольском драмтеатре со дня его основания. «Знаете, есть такая внутренняя ответственность перед знаковыми классическими ролями, поэтому лично для меня это некая ступень в моем творчестве», — поделился артист.
Роль баронессы Штраль досталась Татьяне Шендрик. Актриса призналась, что перед спектаклем вся труппа очень волновалась. «Потому что начало сезона, это премьера. Немножко все такие взбудораженные, но это приятные чувства. Репетировали долго, где-то полгода ушло на эту постановку, но Лермонтов требует», — рассказала Татьяна Шендрик.
Спектакль посетило свыше 150 зрителей. Театральный сезон продлится до начала лета.