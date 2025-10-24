Открытие нового сезона Единой школьной лиги прошло в Балашихе

Новый сезон Школьной лиги — масштабного проекта, объединяющего тысячи учеников в спортивных, творческих и интеллектуальных соревнованиях — торжественно открыли в Балашихе. В мероприятии приняли участие министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, глава Балашихи Сергей Юров, легендарная спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира и Европы по фехтованию Софья Великая, а также директора, педагоги и более тысячи учащихся.

В новом сезоне в Балашихинской школьной лиге участвуют 35 команд, каждая из которых обладает уникальным названием, логотипом и девизом. Программа включает 13 направлений и 18 дисциплин, а ожидаемое количество участников превысит 10 тысяч человек, что свидетельствует о растущей популярности проекта.

В рамках церемонии открытия прошли первые соревнования по футзалу, баскетболу, волейболу, дебатам и фиджитал-дисциплине — инновационной форме спорта, сочетающей физическую активность и цифровые технологии. Участников порадовали выступления актера, музыканта и продюсера Стаса Ярушина, а также коллективов направления «Танцы» БШЛ.

«Когда мы создавали Лигу, хотели, чтобы она стала пространством дружбы между школами — местом, где ребята находят единомышленников и показывают свои спортивные достижения. Но в Балашихе проект вышел далеко за рамки спорта: появилось столько новых направлений, что теперь это целое движение. Балашиха однозначно самая яркая в Школьной лиге», — отметил министр Дмитрий Абаренов.

Особенностью сезона 2025/2026 стали новые форматы, отражающие современные тенденции развития молодежной среды: фиджитал-спорт, инженерный триатлон, дебаты и творческий конкурс «Голос». Отдельное внимание уделено семейному участию — в трех дисциплинах (легкая атлетика, лыжные гонки и плавание) вместе с детьми выступают их родители, что способствует укреплению взаимодействия поколений.

«В этом сезоне мы добавили множество новых дисциплин и стремимся максимально вовлечь родителей к участию в наших соревнованиях. Сегодня Балашихинская школьная лига по-настоящему объединяет весь округ. Желаю всем участникам успехов, ярких побед и новых достижений», — отметил Сергей Юров.

Информационное сопровождение открытия обеспечили юные корреспонденты направления «БШЛ-Медиа», которые подготовят первые репортажи нового сезона. Прямую трансляцию вела корреспондент «Матч ТВ» Мария Коробова.

Балашиха стала пилотной площадкой проекта в 2023 году. Сегодня Единая школьная лига охватывает уже почти 50 округов Московской области, объединяя десятки тысяч школьников. В прошлом сезоне в соревнованиях приняли участие более 5 тысяч учеников из 38 школ, соревнуясь не только в традиционных видах спорта, но и в творческих и интеллектуальных направлениях: танцах, КВН, медиапроектах, математических боях и военно-патриотической игре «Зарница 2.0».