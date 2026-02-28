Открытие нового корпуса детского сада «Маяк» запланировано на апрель 2026 года

В городе Долгопрудный на улице Парковой, 42, в рамках жилого комплекса, охватывающего целый микрорайон, активно строится новый корпус детского сада «Маяк». К текущему моменту уже функционируют три корпуса, а еще два находятся в процессе возведения. Все детские помещения традиционно размещаются на первых этажах жилых домов.

Четвертый корпус детского сада будет рассчитан на 135 мест и будет включать шесть групп, одна из которых — ясельная для детей от полутора лет. В каждой группе будут предусмотрены кровати, шкафчики для одежды, сушильные шкафы, скамейки и диванчики, а также столы и стулья, регулируемые по высоте в зависимости от роста ребенка.

Для развития детей будут оборудованы игровые зоны с тематическими уголками, стеллажи для книг и игрушек, мольберты и магнитно-маркерные доски. Пол будет покрыт ковровым покрытием, а для поддержания чистоты закуплены пылесосы. Санузлы оснастят унитазами, раковинами и душевыми.

Помимо групповых помещений, в новом корпусе появится просторный актово-спортивный зал со стеклянной крышей, оснащенный шведскими стенками, гимнастическими скамейками и пианино. Для всестороннего развития детей предусмотрены кабинеты психолога и логопеда, а медицинский блок будет включать кабинет врача и процедурную.

Цветовое решение интерьеров выбрано спокойным и уютным, стены оформят в голубых, розовых и светло-серых тонах. Огороженная детская площадка на заднем дворе сада будет готова к лету 2025 года.

Как сообщил руководитель строительного проекта ГК «Гранель» Денис Витягин, в настоящее время завершаются пусконаладочные работы по инженерным системам и дизайнерское оформление стен. Официальное открытие четвертого корпуса детского сада «Маяк» планируется в начале апреля 2026 года.