Открытие мотосезона прошло в Ленинском округе

Праздничное мероприятие в честь начала мотосезона-2025 в Подмосковье состоялось на территории мотоциклетного центра «Формула Х». Почетным гостем стал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

В мероприятии приняли участие представители объединения «МотоМосква», которые активно готовятся к мотопробегу «Путь к Победе», приуроченному к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сергей Миронов обратился к байкерам со словами напутствия. Он напомнил, что перед первым серьезным выездом в новом сезоне даже опытным мотоциклистам необходимо вспомнить навыки езды. А начинающим не помешает дополнительный урок с инструктором.

«Берегите себя, мотобратья. Надевайте защитную экипировку со световозвращающими элементами, чтобы быть заметнее в любое время суток, и будьте предсказуемы в своих маневрах», — сказал парламентарий.

Сергей Миронов также посетил Музей легенд мотоспорта России и СССР и пообщался с участниками мотосообщества, которые задали ему множество вопросов. Завершением мероприятия стал тренировочный проезд колонны мотоциклистов.