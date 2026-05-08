Международный театральный фестиваль открыли в Лобне

12 мая в театре «Камерная сцена» городского округа Лобня пройдет открытие Международного театрального фестиваля «Русская классика. Лобня». По информации Министерства культуры и туризма Московской области, проект, который отмечает свое 30-летие, является визитной карточкой города и значимым событием в культурной жизни Подмосковья.

В XXX Международном театральном фестивале «Русская классика. Лобня» примут участие театральные коллективы из Вьетнама, Сербии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Беларуси и других стран. Российскую театральную школу представят гости из Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Брянска, Владимира и Смоленска.

Фестиваль включает два блока: * Молодежный (12–17 мая) с выступлениями школьных, народных и любительских театральных коллективов. * Профессиональный (20–29 мая) с постановками профессиональных театров.

Отличительной чертой программы этого года станет присутствие трех интерпретаций пьесы А. П. Чехова «Чайка» в постановках театров из Ирана, Вьетнама и Сербии.

Кроме того, состоится творческая встреча с народным артистом Российской Федерации, генеральным директором киноконцерна «Мосфильм» Кареном Шахназаровым.

Закрытие фестиваля запланировано на 1 июня в Центральном парке культуры и отдыха Лобни. Мероприятия рассчитаны на возрастную аудиторию 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+.

