Открытие международного шахматного фестиваля прошло в Дубне

Международный фестиваль по шахматам стартовал в Дубне. На торжественном открытии соревнований 17 ноября собрались почетные гости, которые приехали поддержать более 150 спортсменов из пяти стран мира. Об этом сообщили в подмосковном Минспорте.

Турнир проходит на площадке особой экономической зоны.

В церемонии приняли участие депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, депутат Госдумы Алла Полякова и генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.

«На шахматном поле есть тактические и стратегические победы. То же самое в и бизнесе. Особая экономическая зона „Дубна“ в этом году отмечает 20-летие. Основные компании, которые у нас размещены, это начинающие компании. Они тоже играют свою партию. Проводя эту параллель, конечно же, шахматы нам близки по духу, по идеологии», — отметил Афанасьев.

Участниками турнира стали шахматисты из России, Казахстана, Таджикистана, Монголии и Молдовы — как юные любители, так и возрастные.

«Это важный международный фестиваль, он позволяет нашим спортсменам бороться за нормы международного мастера, за международные звания», — подчеркнул многократный чемпион мира, президент Федерации шахмат Московской области, международный гроссмейстер Сергей Карякин.

В программу соревнований вошли несколько разных форматов игр: три блиц-турнира, турнир по быстрым шахматам и четыре турнира по классическим шахматам. Кроме того, Сергей Карякин организовал блиц-игру с одним из участников фестиваля.

В подмосковном Минспорте напомнили, что международный шахматный фестиваль проходит в Дубне с 12 по 21 ноября в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».