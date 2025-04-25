Открытие международного кинофестиваля прошло в Павловском Посаде

Уже девятый кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова открылся в Павловском Посаде. Показы фильмов, мастер-классы и конкурсы будут проходить до 27 апреля.

В этом году многие фильмы в программе посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для гостей мероприятия организуют десятки тематических событий, в том числе спектакли и встречи с интересными людьми.

«Выражаю искреннюю благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву, депутату Государственной думы Российской Федерации Геннадию Панину, депутату Московской областной думы Линаре Самединовой, Министерству культуры Московской области, Анне Тихоновой и всем, кто приложил огромные усилия для организации и проведения этого важного события. Кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова — это не просто празднование искусства, это наш общий мост между прошлым и будущим, между героическим наследием нашей страны и его культурными традициями», — прокомментировал глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.