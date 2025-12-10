Открытие мемориальной доски Якову Обухову прошло в лицее Подольска

В лицее № 5 состоялось открытие отреставрированной мемориальной доски, посвященной памяти директора школы Якова Обухова, пропавшего без вести вместе со своими учениками в годы Великой Отечественной войны. На памятном комплексе также увековечены имена выпускников, которые ушли на фронт, но так и не вернулись.

В День героев Отечества ученики и работники возложили цветы к мемориальной доске, которая 60 лет находилась в школе № 6, нынешнем лицее № 5, а теперь возвращена после реставрации и вновь установлена после ремонта.

Директор Ольга Кульба рассказала, что удалось найти внучку Якова Обухова — Татьяну. Она вышла на связь и поделилась ценными семейными воспоминаниями.

«Это невероятно радостное и трепетное событие. Она рассказала их семейную историю, поведала о памяти, которую хранят в семье», — отметила учитель русского языка и литературы Олеся Малова.