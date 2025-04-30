Открытие летнего сезона пройдет в центральном парке в Зарайске 1 мая

Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести время в Зарайском центральном парке культуры и отдыха. На этой неделе здесь пройдут разнообразные увлекательные мероприятия.

Для посетителей парка будет организована насыщенная программа, которая включает интеллектуальную игру в рамках проекта «Интеллект-пикник», тематический мастер-класс в парковой мастерской, физкультурно-оздоровительную эстафету и дискотеку для детей «Зажигай-ка!».

1 мая с 17:00 в парке пройдет праздничное мероприятие, посвященное открытию теплого сезона. Гости смогут весело и интересно провести время с семьей, участвуя в различных активностях. Эстафеты и мастер-классы позволят не только развлечься, но и продемонстрировать свои навыки и умения.

В случае изменения погодных условий возможны корректировки даты и времени проведения мероприятий. Информацию о предстоящих событиях можно уточнить в социальных сетях парка.