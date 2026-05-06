Открытие летнего бегового сезона прошло на ипподроме в Раменском

Сотни жителей и гостей округа собрались на ипподроме, чтобы увидеть старт летнего бегового сезона. Праздник открылся ярким номером с триколором и торжественным парадом участников.

Одни зрители болели за фаворитов, другие просто хотели получить здесь заряд хорошего настроения. На трибуны приходили целыми семьями.

«Мы уже были в том году, нам очень понравилось — атмосфера, лошади красивые все! Как с картинки!» — поделилась впечатлениями жительница Раменского Виктория Денискина.

Главными событиями дня стали розыгрыши весеннего и первомайского призов. Рысаки показали максимум скорости, а победители получили заслуженные награды.

Самые маленькие зрители здесь могли покататься на пони. Также для всех гостей работала полевая кухня с горячим чаем, а праздничное настроение поддерживала концертная программа.