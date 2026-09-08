Открытие конкурса красоты и таланта прошло в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» состоялось торжественное открытие четвертого ежегодного конкурса красоты и таланта «Мисс и Миссис Химки — 2026», а также фестиваля «Краса Отечества». Финалистками стали 16 участниц из Химок, а также других городов и регионов.

Конкурс охватывает разные возрастные категории и профессии: среди участниц — многодетные мамы, предпринимательницы, студентки, педагоги, кондитеры, бьюти‑мастера и творческие личности. Каждая имеет свои профессиональные и личные достижения. Участницы на церемонии открытия рассказали о себе, получили почетные ленты финалисток и отработали навыки дефиле.

Организаторы проекта — Елена Тараненко, член Молодежного парламента Химок, рекордсмен России по количеству титулов, завоеванных на конкурсах красоты, и Юлия Маковецкая, победительница «Миссис Химки — 2023».

«Уже четвертый год подряд мы проводим этот проект для женщин. Мы не ставим рамок и даем возможность проявить себя каждой участнице — даже без опыта. Я вижу, насколько разносторонне развиты и талантливы химчанки, и горжусь этим», — поделилась Елена Тараненко.

Конкурс проводится при поддержке химкинского отделения организации «Союз женщин России».

«Елена — пример активной жизненной позиции. Она с нуля создала и много лет проводит эти мероприятия, объединяя множество людей и семей. Главное, что проект помогает женщинам поверить в свою уникальность и силу», — отметила депутат Химок, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Гранд‑финал конкурса красоты состоится 26 сентября в зале многофункционального социального комплекса «Восход». Для победы участницам предстоит пройти три этапа: выход‑визитка, творческий номер и дефиле в вечерних платьях. Все конкурсантки получат корону, лауреатскую ленту и подарки от партнеров конкурса. Каждый может попасть на финал проекта, потому что вход свободный.