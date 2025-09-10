Открытие Каштановой аллеи состоится в Коломне в День города

Благоустройство общественного пространства на Парковом проезде завершается. Открытие Каштановой аллеи станет особым подарком ко Дню Коломны, который будет отмечаться в ближайшую субботу, 13 сентября.

Специалисты уже полностью заменили тротуарную плитку, посадили саженцы деревьев и кустарников, обустроили клумбы. На аллее установили современное освещение и 12 камер системы видеонаблюдения «Безопасный регион» для обеспечения общественной безопасности. Скоро на территории появятся также новые скамейки, урны и малые архитектурные формы.

После завершения благоустройства Каштановая аллея дополнит обновленный в прошлом году парк Мира, связав общественные пространства в единый парковый комплекс культуры и отдыха. Работы ведутся по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Формирование современной комфортной городской среды».

«Как жители и просили, Каштановая аллея сохраняет свою природную красоту и классический внешний вид, но при этом становится современнее и удобнее для отдыха и досуга», — отметил глава городского округа Александр Гречищев.