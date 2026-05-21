Открытие юбилейного фестиваля «Русская классика. Лобня»

В городском округе Лобня на сцене театра «Камерная сцена» стартовал юбилейный театральный фестиваль «Русская классика. Лобня». Открыла фестиваль постановка Московского историко-этнографического театра «Василий Теркин», созданная по одноименному произведению Твардовского.

Художественный руководитель театра Михаил Мизюков сообщил, что спектакль стал последней премьерой прошлого года. «Материал очень созвучен сегодняшнему дню», — отметил он.

Актеры продемонстрировали не только профессиональную игру, но и хоровое пение, игру на гармони и молодецкие танцы. Зрители активно реагировали на происходящее на сцене: снимали на телефон самые интересные моменты, аплодировали и смеялись.

За десять дней фестиваля зрители увидят 17 спектаклей по произведениям русских классиков: Чехова, Тургенева, Гоголя и Пушкина. В мероприятии впервые примут участие коллективы из Вьетнама, Сербии и Казахстана. Гости театра также смогут насладиться новой постановкой от полюбившегося многим коллектива из Ирана. Из Смоленска театр привез яркий спектакль «Пиковая дама».

Директор театра «Камерная сцена» Светлана Давыдова выразила восхищение тем, как вырос фестиваль за три десятилетия. Она отметила большой вклад администрации города, жюри и участников из разных уголков мира.