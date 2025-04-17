Открытие еженедельных стартов «Пять верст» пройдет в Солнечногорске 19 апреля

Официальное открытие еженедельных бесплатных стартов «Пять верст» состоится на набережной «Выстрел» в Солнечногорске 19 апреля. Присоединиться к совместным пробежкам может любой желающий, при этом возраст и уровень физической подготовки не важны — дистанцию можно пройти даже пешком.

На стартах можно пробежать или пройти пять километров в любом комфортном темпе, будь то бег, трусца или ходьба. Чтобы принять участие необходимо всего один раз зарегистрироваться на сайте проекта, сохранить полученный QR-код и прийти с ним на место старта. С помощью QR-кода можно отслеживать свои результаты и участвовать в любых стартах проекта, а их более 160 по всей России — дополнительно регистрироваться не нужно.

Как отметили организаторы, особенность проекта в том, что это не соревнования, а возможность хорошо провести время в кругу единомышленников на свежем воздухе с пользой для здоровья.

Старт и финиш находятся на входе в парк со стороны улицы Драгунского, дом № 10. Участники стартуют в 9:00. За 15 минут до начала пройдет инструктаж и разминка. После мероприятия участнику на электронную почту, указанную при регистрации, придет письмо с его результатом. Эта информация также появится на сайте.

Старты «Пять верст» будут проходить каждую субботу. Принять участие могут как активные бегуны и спортсмены, так и школьникам, пенсионерам, люди с ограниченными возможностями здоровья и любители скандинавской ходьбы. Более подробную информацию о проекте можно найти в Телеграм-канале «Пять верст Солнечногорск», а также в группе ВКонтакте и на официальном сайте.