Открытие чемпионата профмастерства среди инвалидов прошло в Балашихе

Региональный чемпионат «Абилимпикс», в котором участвуют около 100 студентов образовательных учреждений Московской области начался в колледже «Энергия» в Балашихе. Мероприятие проводится на базе колледжа уже в 11-й раз и направлено на демонстрацию профессиональных навыков студентов в различных компетенциях.

В этом году чемпионат охватывает такие направления, как «блинопек», «малярное дело», «мастер по обработке цифровой информации» и «обработка текста». Заместитель директора по учебно-производственной работе колледжа «Энергия» Александр Колосков отметил, что эти компетенции позволяют студентам продемонстрировать свои умения потенциальным работодателям.

В рамках мероприятия участники посетили мастер-классы по компетенциям «малярное дело» и «блинопек». Преподаватель колледжа и главный эксперт по компетенции «блинопек» Любовь Краузе подчеркнула перспективность этой дисциплины, отметив, что в следующем году планируется представить ее на национальном чемпионате.

Движение «Абилимпикс» активно развивается в Подмосковье с 2015 года. В Балашихе чемпионат традиционно проходит при содействии Торгово-промышленной палаты городского округа. Это мероприятие способствует повышению профессиональных навыков студентов и их интеграции в рынок труда.