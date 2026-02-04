Чемпионата «Профессионалы» открыли в колледже «Энергия»

2 февраля на двух площадках колледжа «Энергия» — в Балашихе и Электроуглях — прошли торжественные церемонии открытия чемпионата «Профессионалы», как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

На базе колледжа «Энергия» стартовали соревнования по восьми компетенциям: реклама (юниоры), правоохранительная деятельность (полицейский) (юниоры), гидрометеорологическая безопасность, кинология, веб-технологии, цифровой дизайн, информационная безопасность и малярные и декоративные работы.

Торжественное открытие началось с исполнения гимнов Российской Федерации и движения «Профессионалы». С напутственными словами к конкурсантам обратился министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Советник директора по воспитанию Наталья Рига отметила: «Впереди — дни упорной работы, концентрации и мастерства. Мы желаем каждому участнику уверенности в своих силах, блестящего выполнения заданий и, конечно, победы. Пусть этот региональный этап станет трамплином к всероссийскому успеху».

Важным моментом церемонии открытия стали творческие номера студентов, которые зарядили участников энергией и верой в победу. Главные эксперты чемпионата провели для конкурсантов ознакомление с площадками, где уже началась борьба — демонстрация профессиональных навыков.