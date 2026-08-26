Открытие чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту прошло в Жуковском

На стадионе «Метеор» стартовали XV Чемпионат мира среди юношей и юниоров и XI Чемпионат мира среди девушек и юниорок. В церемонии открытия приняли участие делегации десяти стран.

В состав сборной России вошли 18 спортсменов трех возрастных категорий. Тренирует команду заслуженный тренер России Александр Хаткевич — подполковник внутренней службы в отставке, подготовивший несколько десятков чемпионов мира и победителей соревнований различного уровня.

Церемония открытия прошла под знаком единства и дружбы. Парад спортивных делегаций из Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Индии, Казахстана, Камеруна, Словакии, Чехии и России стал ярким символом международного спортивного братства.

На протяжении четырех дней юные спортсмены будут бороться за медали в четырех дисциплинах: подъем по штурмовой лестнице в окна второго и четвертого этажей учебной башни, преодоление 100-метровой полосы препятствий, пожарная эстафета 4×100 метров и боевое развертывание.

Глава округа Андроник Пак отметил, что проведение международных соревнований в День города — великолепный подарок для жителей, трибуны заполнены, а атмосфера праздника чувствуется во всем.

Депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов подчеркнул, что Жуковский — колыбель мирового авиастроения и космоса, поэтому проводить соревнования по техническим видам спорта здесь особенно символично.

После церемонии открытия зрители увидели первые старты в дисциплине «Подъем по штурмовой лестнице». Для гостей на стадионе организовали выставку специальной техники МЧС и интерактивные зоны.