Открытие бесплатной арт-выставки пройдет в Пушкино в эти выходные

В ближайшие выходные у жителей и гостей Пушкинского округа появится возможность бесплатно насладиться искусством. В стенах дачи «Струковых» откроется арт-выставка.

Организаторы приготовили для посетителей разнообразную экспозицию, представляющую собой сочетание работ начинающих художников и творений заслуженного мастера. Сюрпризом станет знакомство с картинами автора, которому принадлежит создание эмблемы Советского Союза.

Погрузиться в атмосферу искусства можно будет по адресу: город Пушкино, улица 1-я Серебрянская, дом № 3 (Дача Струковых). Двери выставки открыты для всех желающих, вход — бесплатный. Торжественное открытие выставки запланировано на 17 мая в 16:30.

Любителям искусства в округе доступна еще одна экспозиция. В картинной галерее Красноармейска продолжает работу бесплатная выставка «Эхо войны», представляющая собой собрание живописи, графики и скульптуры, созданных художниками-фронтовиками. На этой выставке представлено около 70 работ, выполненных в различных жанрах. Картины, рисунки и скульптуры отражают суровые будни войны: фрагменты сражений, сцены из госпиталей, зарисовки из жизни солдат и мирных жителей в военное время. Посетить экспозицию можно бесплатно в будние дни до конца мая.