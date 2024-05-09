Открытие Аллеи Славы после благоустройства прошло в Луховицах | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 16:59 Открытие Аллеи Славы после благоустройства прошло в Луховицах Министерство благоустройства Московской области

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Аллею Славы и прилегающую территорию открыли в Луховицах в честь Дня Победы. На территории совсем недавно завершили работы по благоустройству.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин отметил, что в прошлом стартовали работы по благоустройству Аллеи Славы и сегодня, после завершения всех этапов, она наконец открыта. Он подчеркнул, что здесь созданы удобные условия отдыха не только для местных жителей, но и для туристов.

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После благоустройства Аллеи Славы там появились асфальтированные дорожки. Кроме того, специалисты выполнили косметический ремонт мостика и обустройство трех пирсов, а также установили 18 стендов «Бессмертного полка» с подсветкой.

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