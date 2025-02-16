Открытая встреча для предпринимателей пройдет в Химках 18 февраля

Муниципальное казенное учреждение «Малый бизнес Химки» анонсировало организацию открытой встречи для предпринимателей в Химках. Основной темой обсуждения станет налоговая реформа и планирование налогов на 2025 год.

В этом году в налоговой сфере произошли изменения, которые окажут значительное влияние на бизнес. На встрече участники смогут получить актуальную информацию и рекомендации о том, как защитить свои интересы и минимизировать финансовые риски.

Среди спикеров мероприятия будут начальник отдела камеральных проверок Евгения Никишина и заместитель начальника инспекции ИФНС Артур Казименко. Эксперты расскажут о новых особенностях и различиях в ставках НДС, изменениях для налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения, а также ответят на вопросы предпринимателей.

Встреча состоится 18 февраля в 11:00 по адресу: проспект Мельникова, дом 12. Для участия необходимо предварительно записаться по телефону: +7 985 684 94 92.