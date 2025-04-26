Открытая трибуна по коммунальным вопросам прошла в подмосковном правительстве

Открытая трибуна Мособлдумы состоялась в подмосковном правительстве. Встречу посвятили теме модернизации коммунальной инфраструктуры региона. Около 300 активных жильцов смогли лично задать все интересующие вопросы руководителям отраслевых ведомств.

«В числе важных проектов — модернизация контейнерных площадок. В плане до 1 июня — обустроить 600 КП. Также анализируем ежедневно данные ЦУР. За три месяца, по сравнению с прошлым годом, видим снижение жалоб на 65%», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

На мероприятии отраслевые специалисты пообещали рассмотреть предложения жителей в части внешнего вида и материалов для строительства контейнерных площадок.

Один из жителей Волоколамска пожаловался на регионального оператора. По его словам, мусор с обслуживаемых территорий вывозится не регулярно, а мелкие отходы на КП вовсе не подбираются.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО добавили, что в течение дня инспекторы ведомства провели выезды для установления нарушений и принятия мер.