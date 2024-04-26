Открытая трибуна Мособлдумы прошла в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 18:38 Открытая трибуна Мособлдумы прошла в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Открытая трибуна Московской областной думы прошла в Солнечногорске. Жителям Дубны, Талдома, Дмитрова, Долгопрудного, Лобни, Клина, Химок рассказали о модернизации коммунальной инфраструктуры.

В Открытой трибуне приняли участие министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, депутат Московской областной думы Игорь Коханый, руководитель региональной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Олеся Тыщенко, уполномоченный главы по городскому округу Солнечногорск Роман Назаров, а также представители профильных министерств и ведомств.

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Присутствующим представили краткосрочные и долгосрочные планы по модернизации систем теплоснабжения в Солнечногорске. В этом году будет проведен капитальный ремонт котельной в деревне Лыткино и реконструкция котельной в поселке Стекольный завод. Будет заменено более 10 километров теплосетей после опрессовки в микрорайоне Миронцево и деревне Лыткино. Кроме того, будет выполнен капремонт более восьми километров теплосетей в поселке Менделеево и микрорайоне Выстрел в Солнечногорске. Программа модернизации коснется 17 тысяч жителей.

В 2025 году запланировано завершение реконструкции котельной Выстрел, строительство котельной в поселке Менделеево, а также капитальный ремонт двух котельных в микрорайоне Миронцево и промзоны ВНИИФТРИ. Кроме того, в следующем году выполнят капремонт более 13 километров теплосетей в микрорайоне Выстрел. В 2026 году планируется модернизация котельной в деревне Голубое.

«При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на территории округа проходит масштабная модернизация объектов ЖКХ. И нам важно, чтобы солнечногорцы были в курсе всех этапов реализации. О подготовке к следующему отопительному сезону подробно рассказали жителям в рамках Открытой трибуны Мособлдумы. Уже в этом году положительные перемены в сфере ЖКХ в части теплоснабжения и водоснабжения почувствуют свыше 65 тысяч жителей», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

На встрече поговорили и о планах по улучшению системы водоснабжения. Так, к вводу в 2024 году запланировано три объекта сетей водоотведения: от озера Сенеж до лодочной станции, от лодочной станции до врезки с территории завода № 10, от врезки с территории завода № 10 до Ленинградского шоссе. Изменения коснутся 50 тысяч жителей.

В 2025–2027 году запланировано 19 мероприятий, в рамках выполнения которых положительные перемены ощутят 133 тысячи человек. Это и установка блочно-модульной станции водоподготовки на водозаборном узле в поселке Менделеево, реконструкция очистных сооружений в деревне Осипово, капитальный ремонт канализационного коллектора микрорайона Березки поселка Жуково, капитальный ремонт сетей водоснабжения (районы Центральной районной больницы и дома отдыха Сенеж, районы дома № 41 по улице Почтовая и ООО «СЛК»), станция водоподготовки водозаборного узла № 4 Рекино-Кресты, реконструкция канализационного коллектора, обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения подключением к центральной водопроводной станции рабочего поселка Андреевка, реконструкция сетей водоснабжения деревни Жуково, реконструкция сетей холодного водоснабжения деревни Осипово, реконструкция сетей в микрорайоне Миронцево, а также строительство ливневой канализации в Солнечногорске.

После подробных докладов свои уточняющие вопросы смогли задать жители. На часть вопросов ответы были на месте представителями профильных министерств и руководством местной администрации, более сложные — взяты на проработку.

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