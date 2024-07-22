Открытая тренировка проекта «Самбо в парках» прошла в Лобне

Тренировка и мастер-класс по самбо прошли в парке Киово в Лобне. В них могли поучаствовать все желающие.

Открытое занятие состоялось в рамках проекта «Самбо в парках». Организаторами стали Федерация самбо страны и партия «Единая Россия». Поддержку в проведении оказали дирекция парков и спорткомитет администрации Лобни.

Обучение боевым искусствам будет проходить в Лобне регулярно. Так, открытые тренировки по самбо состоятся каждую субботу в 17:00 с 27 июля по 31 августа на сцене «Амфитеатра» в центральном парке культуры и отдыха. На них покажут технику, а также дадут выполнить элементы под руководством опытного тренера.

Отметим, что событие в парке Киово прошло в рамках региональной акции «Ночь в парках».

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