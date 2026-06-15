Открытая тренировка по вольной борьбе прошла в Раменском округе

Жители Раменского округа встретились на базе общеобразовательной школы № 6. Тренировка началась с разминки, далее ребята выполнили практические упражнения, направленные на развитие ловкости и координации. В рамках занятия была подготовлена динамичная программа мастер-класса под руководством опытного наставника, чтобы участники освоили базовые приемы вольной борьбы.

«Тренировка прошла интересно, мне очень понравилось это спортивное направление. Теперь хочу начать заниматься помимо легкой атлетики и разными видами борьбы», — отметила участница мероприятия.

Проект «Выбор сильных» продолжит знакомить жителей округа с самыми разными видами спорта, и помогать каждому найти направление по душе, пробовать свои силы, открывать новые возможности и делать свой выбор в пользу здорового и активного образа жизни.