Открытая тренировка по скандинавской ходьбе прошла в Дмитрове

В рамках реализации партийных проектов «Старшее поколение», «Здоровое будущее» и «Женское движение единой России» члены клуба северной ходьбы «Дмитров» провели увлекательную тренировку. Мероприятие собрало множество энтузиастов, стремящихся поддерживать активный и здоровый образ жизни.

Тренировка прошла в Центре зимних видов спорта, где участники клуба под руководством Ирины Иноземцевой, руководителя клуба, начали с разминки. После подготовки они отправились на трехкилометровый маршрут, наслаждаясь свежим воздухом и живописными видами.

По завершении дистанции участников ждал приятный сюрприз. Депутат Совета депутатов Дмитровского городского округа от фракции «Единая Россия» Андрей Савин вручил значки ГТО тем, кто проявил особую стойкость и упорство.

«Получить знак отличия ГТО — это поистине значимое достижение. Этот символ демонстрирует высокий уровень физической подготовки, решительность и упорство в достижении поставленных целей. Поздравляю всех с заслуженными наградами!» — отметил Андрей Савин.

После активной прогулки участников ждал теплый прием и чаепитие, организованное активистами «Молодой гвардии». Это стало отличным завершением дня, позволив участникам поделиться впечатлениями и обсудить планы на будущее.

Таким образом, скандинавская ходьба продолжает завоевывать сердца жителей Дмитрова, объединяя людей разных возрастов в стремлении к здоровому образу жизни.

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