Открытая тренировка по самбо прошла в Воскресенске

В Воскресенске успешно реализуется федеральный партийный проект «Единой России» «Зa самбо». Накануне Нового года в округе прошла открытая тренировка, где ребята смогли продемонстрировать свои навыки.

Открытые тренировки, показательные выступления и турниры проводят в Воскресенске на постоянной основе. Благодаря мероприятиям дети совершенствуют навыки и приобщаются к здоровому образу жизни.

Проект «За самбо» продолжает активно развиваться в округе. Этот вид спорта помогает детям становиться сильнее и увереннее в себе.

«Считаю, что самбо — это не только физическая активность, но и образ жизни, который может принести пользу молодым людям. Поэтому мы стремимся вдохновить их на занятия спортом, отвлекая от сидячего образа жизни и чрезмерного использования гаджетов», — отметил президент Федерации самбо городского округа Воскресенск, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

Цель проекта — популяризация и пропаганда самбо на территории России, как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры.