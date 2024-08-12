Открытая тренировка по самбо прошла в парке «Москворецкий» в Воскресенске

В День физкультурника в Воскресенске прошла открытая тренировка по самбо. В парке «Москворецкий» каждый желающий мог поучаствовать в разминке, а после научиться основным приемам этого вида спорта.

Старший тренер сборной Московской области Мария Баринова и тренеры «СШОР по единоборствам» Мария Облезнева и Давид Тунгия продемонстрировали гостям парка элементы акробатики, броски и захваты.

«Провели общую разминку, показали броски и технику. Ждем новых юных спортсменов на тренировки!» — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», президент Федерации самбо Воскресенска Андрей Баранов.

Также все жители могли поучаствовать в спаррингах. Спортивное событие провели в рамках проекта «Единой России» «Самбо в парках!». Его цель — развивать и делать популярным этот вид спорта в стране.

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