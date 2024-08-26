Открытая тренировка по самбо прошла в парке культуры и отдыха в Чехове

Пресс-служба администрации городского округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Чехов

Самбисты из Чехова продемонстрировали свои умения в городском парке. Там прошла открытая тренировка по этому виду спорта.

Показательное выступление прошло в парке Чехова в рамках реализации партийного проекта «Za самбо». Такие спортивные мероприятия местное отделение партии «Единая Россия» и спортивный клуб «Альфа» проводят в округе регулярно.

В доступном формате жителей привлекают к занятиям самбо.

Помимо демонстрации навыков юных самбистов, в парке также наградили благодарственными письмами тренеров-преподавателей спортклуба. Награды вручил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Чехова, руководитель федерального партийного проекта «Zа самбо» Константин Безрукавый по поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина.

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