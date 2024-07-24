Открытая тренировка по ориентированию на велосипедах прошла в Химках

Жители Химок поучаствовали в открытой тренировке по спортивному ориентированию на велосипедах. Заезд провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Участникам напомнили о правилах безопасности при поездке на велосипеде и показали базовые упражнения для разминки. Также организаторы провели осмотр техники.

Напомним, что в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений» организуют множество общественных мероприятий: лекции, турниры, круглые столы и тематические встречи.

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