Открытая тренировка по ориентированию на велосипедах прошла в Химках
Жители Химок поучаствовали в открытой тренировке по спортивному ориентированию на велосипедах. Заезд провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».
Участникам напомнили о правилах безопасности при поездке на велосипеде и показали базовые упражнения для разминки. Также организаторы провели осмотр техники.
Напомним, что в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений» организуют множество общественных мероприятий: лекции, турниры, круглые столы и тематические встречи.
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