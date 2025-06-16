Открытая тренировка по настольному теннису прошла в Луховицах

В парке имени Воробьева состоялась открытая тренировка по настольному теннису, организованная спортивным центром «Луховицы». Под руководством тренера Лидии Стебко и при участии юных воспитанников секции настольного тенниса, тренировка привлекла внимание многочисленных посетителей парка.

В начале тренировки спортсмены размялись, подготовив свои мышцы к интенсивной нагрузке. Затем они перешли к отработке ключевых элементов игры в настольный теннис. Тренировка не оставила равнодушными прохожих, и некоторые из них присоединились к спортсменам, получив возможность попробовать свои силы в новом виде спорта.

«Занятие на свежем воздухе стало для наших спортсменов настоящим праздником! Они получили не только полезную физическую нагрузку, но и массу положительных эмоций, зарядились хорошим настроением и ощутили прилив энергии. Надеюсь, что эта открытая тренировка вдохновит еще больше жителей Луховиц на занятия спортом и активный образ жизни!», — сообщила тренер Лидия Стебко.