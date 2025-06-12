Открытая тренировка по косики карате прошла в Серпухове

Во Дворце спорта «Надежда» в Серпухове провели открытую тренировку по косики карате в рамках партийного проекта «Детский спорт». Мероприятие прошло под девизом «Молодые защитники Отечества».

По словам координатора партийного проекта «Детский спорт» в Серпухове, исполняющего обязанности секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Михаила Шульги, главной задачей тренировки стало воспитание патриотизма среди молодежи и привлечение ребят к занятиям спортом.

«В наше время это особенно актуально», — подчеркнул Михаил Шульга.

Тренировка прошла под руководством инструктора по спорту Туряка Павла. Отдельное внимание на занятии уделили не только физподготовке, но и воспитанию духа бойца. Опытные спортсмены показали юным участникам открытой тренировки различные боевые приемы: базовые стойки, удары ногами и руками, техники защиты.