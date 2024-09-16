Открытая тренировка по киокушинкай прошла в парке Кривякино в Воскресенске

В парке усадьбы Кривякино прошла открытая тренировка на свежем воздуха по киокушинкай каратэ . Спортсмены встретились на шапочных поединках.

Тренировку провел Абдуллахат Алиев — тренер «Спортивной школы по единоборствам», чемпион Европы, призер чемпионатов мира и международных соревнований.

Ребята провели шапочные бои на свежем воздухе. Тренеры отметили, что открытые тренировки помогают не только укрепить физическую форму, но и отвлечься от повседневной суеты.

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