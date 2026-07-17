Открытая тренировка по дзюдо прошла в Котельниках

Организаторами открытой тренировки по дзюдо в рамках проекта «Гвардейская машина» стали местное отделение «Молодой гвардии» и спортивная школа «Котельники». Основной посыл проведения таких мероприятий — популяризация здорового образа жизни, спорта среди детей, воспитание мужественности в них.

Под чутким руководством наставников начинающие спортсмены попробовали выполнить несложные упражнения, направленные на развитие координации и гибкости. Затем с интересом наблюдали за моментами борьбы, которые показали более опытные борцы. Это был настоящий мастер-класс силы, ловкости и техники.

«Дзюдо у нас достаточно популярно, потому что это любимый вид спорта президента. Плюс это олимпийский вид спорта, где можно не только на здоровье, на легкую самооборону тренироваться, работать, но и еще на результаты спортивного мастерства», — отметила тренер спортивной школы, мастер спорта по дзюдо Ирина Матейчук.

В планах «Молодой гвардии» — проводить открытые тренировки по волейболу и занятия на новых воркаут-площадках.