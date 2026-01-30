Открытая тренировка по борьбе прошла в Воскресенске

День борьбы отметили в городском округе. Воспитанники разных тренеров встретились на одной спортивной площадке, чтобы поделиться опытом.

Обычно борцы общаются друг с другом только во время соревнований. На открытой тренировке они могут ближе познакомиться с соперниками.

Президент Федерации самбо Воскресенска Андрей Баранов отметил, что такие мероприятия — уникальная возможность для спортсменов разных школ обменяться опытом, отточить мастерство и завязать дружеские связи

«В этом и заключается дух настоящего спортивного братства. Наши борцы — это будущее России, пример для многих. Они демонстрируют силу воли, целеустремленность и преданность своим идеалам», — подчеркнул Андрей Баранов.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Единой России» «Выбор сильных» при поддержке сторонников партии. Целью является вовлечение молодежи в спорт, создание доступной среды для занятий и укрепление традиций здорового образа жизни.