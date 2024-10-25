Открытая тренировка по боксу прошла в спортшколе «Витязь» в Чехове

В секции занимается порядка 200 человек. Все они тренируются шесть дней в неделю по два раза в день. Каждая такая тренировка идет от полутора до двух часов. Осваивать бокс ребята начинают примерно с девятилетнего возраста, который тренеры считают наиболее подходящим.

«Учитывая, что бокс имеет свою специфику, мы не рекомендуем ходить на занятия ребятам младше девяти лет. Официальные соревнования начинаются у спортсменов с 12 лет», — рассказал тренер спортшколы Денис Инкин.