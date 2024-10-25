Открытая тренировка по боксу прошла в спортшколе «Витязь» в Чехове
В спортивной школе олимпийского резерва «Витязь» имени Александра Поветкина провели открытую тренировку по боксу. Мероприятие посетил заместитель главы Чехова Павел Сибарсов.
В секции занимается порядка 200 человек. Все они тренируются шесть дней в неделю по два раза в день. Каждая такая тренировка идет от полутора до двух часов. Осваивать бокс ребята начинают примерно с девятилетнего возраста, который тренеры считают наиболее подходящим.
«Учитывая, что бокс имеет свою специфику, мы не рекомендуем ходить на занятия ребятам младше девяти лет. Официальные соревнования начинаются у спортсменов с 12 лет», — рассказал тренер спортшколы Денис Инкин.
Один из воспитанников школы Вячеслав Колесников занимается боксом восьмой год подряд, с десяти лет. «Смотрел бокс с отцом, понравилось, сказал, что хочу заниматься. Поэтому отец отвел меня в секцию», — рассказал чемпион Центрального федерального округа. Свою дальнейшую карьеру спортсмен тоже планирует связать с боксом.
Бокс является не просто спортивной дисциплиной, но и мощный инструментом для личностного роста. Развивая не только физическую силу и выносливость, он также тренирует координацию, ловкость и рефлексы. «Бокс закаляет характер, делает ребят активнее. Если у тебя нет упорства, то ты не задерживаешься в этом спорте», — объяснил Денис Инкин.
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