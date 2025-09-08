Открытая тренировка по боксу прошла в Раменском

Яркое спортивное мероприятие прошло в Раменском городском парке. Открытая тренировка объединила воспитанников из 14 школ и клубов Раменской федерации бокса и кикбоксинга.

Перед началом события на площадке Лира к участникам обратился председатель Совета депутатов округа Юрий Ермаков. Он кратко рассказал собравшихся о результатах работы Раменской федерации бокса и кикбоксинга и вручил благодарственные письма наиболее отличившимся спортсменам.

«Мне приятно открыть это динамичное массовое мероприятие, пропагандирующее здоровый образ жизни и поддерживающее в Раменском развитие мужественных, всегда современных и красивых видов спорта. Мы включаем форму открытой тренировки в отчет о своей работе, чтобы показать наши спортшколы и клубы, поблагодарить тренеров, наградить лучших воспитанников и привлечь внимание молодежи к занятиям боксом», — сказал председатель Совета депутатов округа Юрий Ермаков.

Общее количество любителей спорта перевалило за сотню. Детей активно поддерживали родители.

Наставником был титулованный боксер из Раменского, победитель первенства России Иван Ворона. Под его руководством ребята выполнили комплекс упражнений, развивающих ловкость, силу, реакцию и выносливость.