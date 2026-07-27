Открытая тренировка по боксу пройдет в Одинцовском парке

Жителей Одинцова приглашают на спортивную тренировку «Бой с тенью», которая пройдет на свежем воздухе в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Участников ждут кардио-нагрузки, элементы единоборств и упражнения на развитие силы и выносливости.

Тренировка состоится в понедельник, 27 июля, на главной сцене. Занятие начнется в 19:00 и будет доступно всем желающим старше 12 лет. Программа включает динамичную кардиотренировку, базовые элементы восточных единоборств, комбинации ударов, а также упражнения на координацию, ловкость и физическую подготовку. Принять участие смогут не только опытные спортсмены, но и те, кто раньше не занимался этим видом спорта.

Кроме того, в среду, 29 июля, в парке пройдет занятие по медитации, направленное на расслабление и восстановление внутреннего баланса. Участники смогут поработать над концентрацией, эмоциональным состоянием и общим самочувствием.

Начало занятия также запланировано на 19:00. Предварительная запись доступна по телефону +7 926 426-83-62.