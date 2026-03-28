Открытая тренировка по адаптивной физкультуре прошла в Химках

Мероприятие провели 25 марта в спортивном комплексе «Родина». Цель таких занятий — развитие физических навыков, укрепление уверенности в себе и помощь в интеграции в общество.

Встреча объединила людей, для которых занятия спортом стали не просто увлечением, но и важной частью социальной жизни.

Программа включала несколько этапов: разминку, сессию йоги для расслабления и развития гибкости, а также ключевую часть — игру в настольный теннис. Участники активно играли за несколькими столами, отрабатывали техники, обменивались опытом и с азартом соревновались, получая удовольствие от процесса.

Лидер Движения общественной поддержки Химок Екатерина Калюжная отметила, что спорт объединяет, а для людей с особенностями здоровья это особенно важно. По ее словам, тренировки дают возможность не только заниматься физической активностью, но и находить новых друзей. «Мы рады поддерживать такие мероприятия и способствовать развитию спорта для всех», — добавила она.

Регулярные занятия открывают новые возможности — от участия в соревнованиях до включения в активную социальную жизнь.