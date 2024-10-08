Открытая тренировка от Федерации бокса и кикбоксинга прошла в Раменском

В Раменском состоялось значимое событие для местных любителей бокса и кикбоксинга. В парке на площадке «Лира» собрались тренеры, спортсмены и все, кто имеет отношение к этим видам спорта, чтобы подвести итоги первого года работы Раменской федерации бокса и кикбоксинга.

Президент федерации Юрий Ермаков открыл мероприятие, выразив благодарность всем собравшимся. Он отметил, что за год существования организации удалось объединить 12 школ и клубов, среди которых Раменская школа бокса имени Саблина, спортшкола «Олимп», Ильинская спортшкола «Авангард» и многие другие.

Юрий Ермаков также напомнил о первом крупном мероприятии федерации — выступлении на Дне города Раменское в 2023 году. В нем приняли участие около 500 спортсменов, среди которых около 30 получили благодарности за спортивные достижения. Это событие приобрело международный статус благодаря участию команд из республики Беларусь и различных городов России.

Федерация гордится своими успехами: учащиеся регулярно завоевывают кубки и медали на соревнованиях. Одним из выдающихся спортсменов является Иван Ворона из Раменской школы бокса имени Саблина.

Открытый тренировочный процесс на свежем воздухе стал ярким элементом праздника. Юрий Ермаков подчеркнул, что такие демонстративные поединки привлекают внимание зрителей и помогают молодым людям сделать выбор в пользу спорта, записавшись в секции.

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