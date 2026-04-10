Открытая тренировка к годовщине женской футбольной команды прошла в Химках

Это первая в округе любительская женская футбольная команда. Поздравить спортсменок приехали заместитель главы муниципалитета Владимир Князев, временно исполняющий обязанности начальника управления физической культуры и спорта Виталий Троицкий, а также депутат Валентин Герасимов.

Клуб основала местная жительница Екатерина Сурина. Она собрала женщин из разных микрорайонов города, которые хотели заняться спортом. Сейчас в команде 26 игроков в возрасте от 23 до 59 лет. Среди них — многодетные мамы, предпринимательницы, врачи, педагоги, инженеры, дизайнеры и представительницы других профессий.

У команды есть серьезные достижения: победа в серебряном кубке Московской федерации футбола, десятки наград на турнирах столицы и области. Клуб запустил проект «ДаМы в спорте» — теперь соревнования проходят не только в Химках, но и в других городах Подмосковья.

В прошлом сезоне «МамСити» организовал собственную круглогодичную лигу: летний сезон длится с апреля по сентябрь, зимний — с октября по март. География проекта расширяется, к нему присоединяются новые города. Клуб активно набирает участниц и делает женский любительский футбол популярнее в регионе.

«Мы выросли в большое сообщество, и другие команды вдохновляются нашим примером: теперь и они устраивают турниры у себя. Мы их поддерживаем — рассказываем о них в соцсетях. Турниров стало так много — и наших, и гостевых, — что не везде успеваем участвовать. Точно едем 25 апреля в Троицк, а командам из Одинцово и Смоленска желаем ярких игр. Будем болеть за девчонок онлайн», — прокомментировала Екатерина Сурина.